Axel M.J. Grothausen, BNI, ( 1951 ) is via de Rietveld academie terecht gekomen

in het architectenvak waarin hij zich bezighoudt met vormgeving en inrichting van interieur bij bedrijven en privé huizen. Axel Grothausen is een vervent sportkijker en draagt ballet een warm hart toe. Houding en beweging fascineert hem mateloos. Beweging in ballet, in sporten als schaatsen, atletiek, golfen, paarden, roeiers en hockey, is treffend in beeld gebracht. In zijn atelier past hij verschillende technieken toe, waarmee hij uiting geeft aan hetgeen hem raakt. Alle schilderijen zijn monotypes, warm van kleur, van figuratief tot abstract en op een linnen of canvas doek. De werken balanceren op de grens tussen abstracte en figuratieve kunst. Beelden in vloeiende beweging, in positieve en soms in negatieve druktechniek. Axel Grothausen werkt tevens in opdracht en in elk gewenst formaat en onderwerp..