Thomas Architecten heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in de woningbouw, zowel particulier als seriematig met een voorliefde voor revitalisatie en herbestemming van bestaande woningen. Als bureau brengen we veel technische kennis in, zijn we bewust van de kosten van een bouwplan en niet op de laatste plaats zijn we creatief en is voor ons geen plan hetzelfde omdat geen locatie en bewoner hetzelfde is. Het wordt uiteindelijk jullie (t)huis

Wij maken ontwerpen die passen bij de levensstijl van een klant, we maken onze plannen vanuit een gedegen, efficiënte en slimme plattegrond. In onze ontwerpen zijn wij altijd op zoek naar hoe een optimaal woonklimaat te kunnen bewerkstelligen. Dit doen wij in nauw overleg met de gebruiker. Daaruit ontstaat een strak vormgegeven, unieke en betaalbare woning. Daarvoor is een goede samenwerking met de klant cruciaal. Daar staan we om bekend en worden we om geprezen. We maken gebruik van ontwerpend onderzoek, waarmee we niet laten zien hoe het moet maar wat je zou kunnen. We maken daarin afgewogen keuzes in samenspraak met de gebruikers. Er valt in onze ideeën dus ook daadwerkelijk wat te kiezen.

Heeft u interesse in energieneutraliteit of een passiefhuis? Daar zijn de architecten van Thomas Architecten in gespecialiseerd. Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.