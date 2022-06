Optimaal wonen of werken vraagt om ruimtelijke invulling, ontwerp en styling passend bij de smaak en behoefte van de bewoners of gebruikers. Bij nieuwbouw, verbouw of herindeling van een woning of bedrijfspand zet studio-em haar kennis, kunde en creativiteit in om te komen tot een uniek ontwerp op maat. Met aandacht voor ruimte en indeling, kleur en materiaal, lichtplan en plattegronden.