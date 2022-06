JE EIGEN DROOMHUIS LATEN ONTWERPEN?

Heeft u een bouwkavel of voldoet uw huidige woning niet meer aan uw woonwensen? Dan helpen wij u graag verder bij het realiseren van uw unieke droomhuis. Het is voor ons een uitdaging om uw ideeën vorm te geven en te vertalen naar een unieke woonbeleving. Vanaf de eerste schets tot en met de oplevering zijn wij u graag van dienst.

Vanaf het moment dat je een optie hebt genomen op een kavel komt er veel op je af. Maar waar moet je beginnen?

Omdat een woning zelf laten bouwen een intensief traject is, snappen we het belang van een overzichtelijk proces met één aanspreekpunt. Wij staan u graag bij in dit proces en ontzorgen u compleet van ontwerp, vergunning aanvraag tot bouwbegeleiding.

Benieuwd naar de mogelijkheden en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, of kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij gaan graag samen met u de uitdaging aan om uw woonwensen te vertalen in een uniek en realiseerbaar ontwerp, passend binnen uw budget!

Het eindresultaat moet voldoen aan het gevoel van ‘thuis’ komen.

https://www.bureau-aap.nl