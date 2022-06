Professionele Partner

Als professionele partner van de uitgevoerde projecten heeft Havobol een indrukwekkende lijst referenties op zijn naam staan. Van het Rijksmuseum in Amsterdam tot aan de Panorama Mesdag in Den Haag. Daarbij wordt samengewerkt met adviseurs, architecten en installateurs door heel Nederland en kan het hele traject van A tot Z worden begeleid. Van het uitwerken van de technische aanvragen tot en met de montage van de systemen. Een netwerk van meedenkende installateurs staat paraat om elk project tot in perfectie op te leveren. En daarbij is elk project een visitekaartje op zich. Havobol staat voor ‘Handelsonderneming Vooijs Broek op Langedijk’. Het geesteskind van Reinoud J. Vooijs, die met zijn drive en enorme dosis ervaring en expertise de gangmaker in de markt van kunststof leidingsystemen is.

In de afgelopen twintig jaar is Havobol onder zijn regie uitgegroeid tot toonaangevend toeleverancier van kunststof leidingsystemen voor de distributie van tap en cv-water. Daarnaast is Havobol specialist op het gebied van LTV-klimaatsystemen voor radiator, vloer, wand en plafond. Hierbij wordt de aandacht vooral gevestigd op de waterzijdige balans in de totale installatie, waardoor grote energiebesparingen ontstaan en een vermindering van CO2- uitstoot wordt gerealiseerd.

Reinoud J. Vooijs vergaarde landelijke bekendheid als promotor van de flexibele gasleiding voor de woningbouw en is ‘de man’ achter de wegdekverwarming. Daarnaast houdt hij zich bezig met energiebesparende projecten als warmteterugwinning.

Ook ver buiten de Nederlandse grenzen wordt de kennis en kunde van Vooijs gewaardeerd. Door het grote nationale en internationale netwerk en een breed scala vertegenwoordigingen van innovatieve producten kan Havobol een totaalconcept bieden. Een toegevoegde waarde.