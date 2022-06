Baltazar's barn is een klein schuurtje waar Morty Baltazar zich soms uren lang in opsluit. Hij brouwt er bijzondere ideeën.

Acoustilogue: Een nieuw ontwerp op basis van oude Grammaphone maar dan als een dockstation voor smart phones. Het geluid van vergeten tijdperk weer in huis met je smartphone!

Acoustilogue maakt gebruik van toeters van blaas instrumenten die niet meer te gebruiken zijn en ook oude horn luidsprekers die zijn omgezet zodat ze via Bluetooth kunnen music streamen. Het kastje is gemaakt van echt hout o.a. Beuken, Padoek, Walnoot, Linden, Eiken, Palissander, Ziricote, en etc. en toeters zijn van oude trompetten, tuba's, hoorns, en etc. Elk klankkastje is Uniek!