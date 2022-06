Ka-Lai Chan (1985, NL) is afgestudeerd in 2009 aan de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht. Als een Nederlandse designer, van Aziatische origine, mixt culturen, materialen en vormen in een unieke herkenbare stijl. Ka-Lai heeft haar eigen exclusieve meubel en product collectie die is gepresenteerd in diverse galeries, internationale designbeurzen en tentoonstellingen in o.a. USA, Italie, Duitsland en Nederland. Daarnaast is ze de oprichter van Ka-Lai Chan Design, een studio gespecialiseerd in het ontwerpen van interieur producten en het leveren aan diverse design labels, hotels, restaurants en andere opdrachtgevers.