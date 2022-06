Tophovenier in het ontwerpen en aanleggen van tuinen

Hendriks Hoveniers uit Didam is een hoveniersbedrijf waar het vak van hovenier op hoog niveau wordt uitgeoefend. We zijn al ruim 30 jaar actief in de Liemers en omstreken. Ook in de regio Achterhoek, regio Arnhem/ Nijmegen, regio Apeldoorn/ Deventer en de rest van Nederland en Duitsland ontwerpen we sfeervolle tuinen. We ontwerpen niet alleen buitenruimtes, maar ook de aanleg en het onderhoud van tuinen behoren tot onze expertise. Wij werken met een team van experts, zodat wij kwaliteit en creativiteit kunnen garanderen. Onze medewerkers beschikken dan ook over veel kennis en kunde. Daarnaast zijn we er ook trots op aangesloten te zijn bij de Tophoveniers van Nederland, een organisatie waarin de kwaliteit van ons vak centraal staat. In het verlengde hiervan zijn onze aangelegde tuinen evenwichtig en qua indeling en vormgeving in harmonie met de architectuur. Tevens zijn onze tuinen afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en leefstijl van de bewoners. Onze tuinen horen bij een way of life. Naast Hendriks Hoveniers is Hans Hendriks ook eigenaar van Liemers Hendriks Groenvoorziening b.v. Beide bedrijven zijn gevestigd in Didam. Wilt u aan één van onze bedrijven een bezoek brengen? Dat kan op het volgende adres: Tatelaarweg 20 6941 RB Didam 0316-26 81 07

info@hendrikshoveniers.nl