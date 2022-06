Het in 1990 opgerichte bureau Axel Grothausen heeft twee interieurarchitecten, een technische CAD- en 3D tekenaar in dienst. Voorts maakt het bureau gebruik van specialistische medewerkers die naar gelang de aard, de inhoud en de omvang van een opdracht kunnen worden ingezet. Het interieur, als vorm van communicatie tussen ruimte en mens, stellen wij samen met de opdrachtgever vast, hierin staat de identiteit van de opdrachtgever te allen tijde centraal. De ontwerpen van Axel Grothausen zijn warm, tijdloos en dus duurzaam en de materiaalkeuze is hierop afgestemd. Het interieur zal zelfs bij intensief gebruik niet snel aan veroudering en slijtage onderhevig zijn en behoudt ook dan zijn klasse.Bij onze interieurontwerpen gaan wij uit van de bestaande architectuur en de wettelijk geldende normen (Arbo – wetgeving en brandveiligheid).Kernbegrippen voor onze aanpak zijn flexibiliteit, gebruikersgemak, exclusieve uitstraling; samengevat in eigentijds design.