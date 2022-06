Studio Erwin Zwiers is een ontwerpstudio die gericht is op uw woonwensen opmaat.

In 2005 heeft Erwin Zwiers zijn opleiding tot meubelmaker afgrond aan het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam. Daarna is Erwin aangenomen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor de opleiding productontwerper. In 2009 is Erwin succesvol afgestudeerd waarmee hij met zijn afstudeerwerk een prestigieuze prijs won om tijdens de London Design Festival te exposeren bij de Tent talent zone. Sindsdien heeft Erwin zijn werk gepresenteerd op vele toonaangevende plekken door heel Europa. Wij ontwerpen producten in eigenbeheer en wij werken samen met labels waar onze producten in collecties worden opgenomen. Maar bij Studio Erwin Zwiers bent u ook aan het juiste adres voor uniek maatwerk. Wij ontwerpen en realiseren interieurs inclusief opmaat verlichting en meubilair. Vanuit onze eigen studio en werkplaats in IJmuiden zijn wij in staat om uiteenlopende projecten te realiseren en te coördineren. Wij hebben een breed netwerk met toeleveranciers die gespecialiseerd werk afleveren zoals: staalwerk, stoffering, kunststofbewerkingen ect. Wij blinken uit door kort en persoonlijk contact. Onze maat gerichte oplossingen creëren wij door goed te luisteren naar uw verhaal.Daarnaast maken wij helderen afspraken en wij willen graag met onze klanten een fijne tijd beleven. Bent u nieuwsgierig naar onze mogelijkheden neemt u dan contact met ons op.