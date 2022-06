Specialist in de vergunningaanvraag, ontwerp, aanleg en inrichting van uw dakterras. De aanleg van een dakterras is een bouwkundig project. In de meeste situaties is de draagkracht van een dak niet toereikend, daarom hebben wij het terrasframe ontwikkeld dat op de gefundeerde bouwmuren wordt gemonteerd. Op deze manier 'zweeft' het dakterras over het dak waarbij het dak niet wordt belast. Wij werken uitsluitend met duurzame materialen zoals: thermisch verzinkt staal voor het terrasframe, FSC gecertificeerd hardhout met duurzaamheid klasse 1 voor de vloer, RVS bevestigingsmateriaal en voor het hekwerk kunt u kiezen uit duurzaam hardhout, aluminium zowel geanodiseerd als RAL gecoat, verzinkt staal of zelf een glashekwerk. Ook voor de toegang van het dakterras zijn vele mogelijkheden, variërend van een traditioneel PVC dakluik tot een dakopbouw van 6m2 alsook de nieuwste generatie aluminium dakluiken uit Engeland met glazen geïsoleerd venster. Neem een kijkje op http://scottishcrown.nl voor veel meer informatie en inspiratie over dakterrassen en daktuinen.