Wij geven onafhankelijke en deskundige adviezen voor woon- en werkomgevingen.

Ook nieuwbouw, renovatie, herbestemming en duurzaamheid zijn belangrijke onderdelen van ons werkgebied. Bij een nieuwbouwtraject is het van groot belang om in een vroeg stadium over uw interieurwensen na te denken. Wij werken graag vanaf het begin van dit traject samen met architect of bouwkundige zodat er met al uw wensen wat interieur betreft in dit stadium rekening gehouden kan worden. Wij vinden het belangrijk dat onze projecten en de maatmeubelen, die we laten maken, van topkwaliteit zijn. We begeleiden verbouwingen en uitbreidingen van verschillende grootte en soms zijn een paar kleine ingrepen al voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Over het algemeen maken we flexibele binnenruimten die jarenlang meegaan. We gebruiken graag natuurlijke basismaterialen. Hout, steen, metaal en textiel combineren we op een verrassende manier, maar altijd zo dat ruimte en lichtinval het beste tot hun recht komen. Het eindresultaat is de optelsom van uw wensen en onze inspiratie en vakkennis: een omgeving waarin u zich helemaal thuis voelt.