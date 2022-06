Bruusk is een laagdrempelig en all-round architectenbureau in Den Haag. Opgericht vanuit de intrinsieke motivatie om mooie en bruikbare architectuur te maken. Wij ontwerpen van ‘stoel tot stad’ en zijn bevlogen met ons werk tot in het laatste detail.

Bruusk staat voor kennis, vaardigheid en hanteert een no nonsense ontwerp mentaliteit. Esthetiek en functionaliteit gaan bij ons hand in hand.

Een goed eindresultaat bereik je door samen te werken. Een integrale aanpak. Niet alleen door tijdens het ontwerpproces met de juiste expertise aan tafel te zitten, maar ook door de partijen die verantwoordelijk worden voor de realisatie soms al vroeg in het proces te betrekken.

Wij zoeken voor elke opgave de noodzakelijke expertise en putten uit een groot netwerk van ingenieurs, adviseurs en aannemers. Professioneel, particulier, belegger of ontwikkelaar. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers, net als de opdrachten waaraan wij werken.

Bruusk is gespecialiseerd in het vinden en benutten van datgene dat iedere opgave uniek maakt. En wij gaan daarbij alle uitdagingen aan die nodig zijn vanuit onze grote kracht: ontwerpen.