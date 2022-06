Dwarst is een woonmerk wat staat voor eigenzinnig en eigenwijs. Met de producten die we maken willen we een interactie aangaan met de eindgebruiker. Onze producten moeten een gevoel oproepen en je moet er iets mee willen doen. Aanraken, van dichtbij bekijken of vasthouden. Dwarst staat ook voor eenvoud. We streven er naar om zo min mogelijk overbodige zaken aan een product toe te voegen, zodat de essentie centraal staat. Alle producten worden door Dwarst in eigen beheer ontworpen en geproduceerd.