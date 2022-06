Callebaut-architecten is een architectenbureau wat zich voornamelijk richt op hoogwaardige restauraties, renovaties en nieuwbouw. De herbestemming van herenhuizen, landhuizen, monumenten, hoeves en schuren tot woningen, kantoren of lofts in een strakke sobere stijl en aangepast aan de huidige comforteisen behoren tot de kern van de oprichtingsvisie. Het creëren van een warme atmosfeer, een respectvolle benadering van het authentieke en soberheid qua materialen en uitvoering staan steeds centraal.



Op het vlak van restauratieve werken hechten we groot belang aan afdoende vooronderzoeken om de specifieke elementen in de restauratie monumentafhankelijk aan te pakken. Hierbij doen we beroep op specialisten uit de restauratiewereld. Hierbij denken we voornamelijk aan Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK), Ugent (prof. Veerle Cnudde), KULeuven, WTCB (Dhr. Vanhellemont) en gespecialiseerde restauratiefirma's voor specifieke vakspecialiteiten.

Momenteel bestaat het bureau uit voornamelijk ir.architecten met ervaring en opleiding in de restauratie die afhankelijk van het project, worden bijgestaan door free-lance medewerkers zoals historici en 3D-experten. De kleinschaligheid van het kantoor garandeert een persoonlijke aanpak, een nauwe opvolging en directe communicatie.