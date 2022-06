VAN·OUDS ~ (SINDS LANG)

Onze tafels worden gemaakt van ±150 jaar oud notenhout, afkomstig uit de Belgische Ardennen, waar ze na de kap nog vier jaar op de wind drogen. We laten ons inspireren door de natuurlijke vorm van de boom en als de tafel helemaal is bewerkt, gieten we hierover meerdere lagen epoxy hars. Vervolgens worden de bladen met de hand fijn geschuurd, gepolijst, gespoten en uiteindelijk weer gepolijst. Elke boomstam tafel is uniek in vorm, kleur en afmeting en wordt met de hand vervaardigd in Amsterdam.

ONTSTAAN

“Ons doel is om unieke, robuuste handgemaakte designmeubels te creëren.”

We zijn in 2012 begonnen met VANOUDS. Ons eerste project, een lijn van zes notenhouten tafels, is voortgekomen uit onze passie voor hout en surfen…Zei je nou net surfen? Nou, ja… we hebben vroeger veel gesurft, en om je surfplank te beschermen tegen de invloeden van de natuur, en vooral tegen het zoute water, brachten we een laag ‘epoxy’ aan op ons surfboard. Zo zijn we in aanraking gekomen met dit materiaal. Nu gebruiken we de epoxy als een beschermlaag om onze tafels heen. Het zorgt voor extra stevigheid en het ziet er fantastisch uit. Over hout kunnen we niet uitgepraat raken. We zijn er mee opgegroeid, het is verwikkeld in ons leven. Hout is duurzaam en sterk en vaak voorzien van een prachtige kleur en tekening; het is een prachtig product van de natuur. Ja, je kan gerust zeggen dat we van hout houden…Deze twee materialen, epoxy en notenhout, hebben we samengebracht in onze eerste lijn tafels.

MATERIAAL

"The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten."

We maken vooral gebruik van Belgisch Notenhout, maar langzamerhand gebruiken we ook steeds vaker Nederlands Iepen- of Eikenhout. Het duurt even om een echte VANOUDS tafel te produceren. Elk item wordt met de hand gemaakt en daarom duurt het ongeveer 4-8 weken van begin tot eind. Onze tafels beginnen bij 3630 euro, maar de prijs hangt sterk samen met het soort hout en de afmeting. Ben je op zoek naar een specifiek type hout, afmeting, kleur of vorm, neem dan gerust contact met ons op. We hebben altijd wat op voorraad om te laten zien.