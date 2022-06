Bergblick is een kleinschalig, persoonlijk bureau voor interieurarchitectuur, gespecialiseerd in woningen, werkomgevingen en publieksvoorzieningen.

Een nieuwe cascowoning, een oude fabrieksruimte of herenhuis afbouwen tot ideale woning? Ieder gebouw heeft eigenschappen die met de juiste visie ontdekt en getransformeerd kunnen worden in een verrassende en comfortabele omgeving. Bergblick verplaatst zich in u en creëert in nauw overleg maatwerk voor uw manier van leven.

Wilt u eens klankborden over uw (ver)bouw- of inrichtingsplannen? Neem contact op voor een vrijblijvend schetsgesprek.





Bergblick is lid van de BNI, beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten.