Centraal in mijn werk staan de sfeer en beleving van mijn persoonlijke fantasiewereld. Het is mijn wens de aanschouwer of gebruiker van mijn werk in die wereld mee te nemen.

Als ontwerper maak ik sieraden die tegelijkertijd ook kunst objecten zijn. Op deze manier breng ik een romantische en poëtische sfeer in het dagelijks leven. Ik ben elke keer weer op zoek naar de juiste manier om mijn verhaal te vertellen. Hier neem ik mijn vrijheid in. Soms mondt dit uit in een sieraad, soms in een film, product of object.

Ik ben gespecialiseerd in keramiek en met name porselein. Het is voor mij een wonder dat het materiaal zich van iets vloeibaars en zachts transformeert tot iets hards en kwetsbaars. Door het afgiet proces met gipsen mallen is haarfijne detaillering mogelijk. De mogelijkheden van glazuren en pigmenten zijn oneindig en spelen een belangrijke rol binnen mijn werk.