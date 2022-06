Pruysen Parket is een succesvol familiebedrijf dat al meer dan 28 jaar garant staat voor eigentijdse collecties, puur vakmanschap en betrouwbaar advies. Gedreven en vol enthousiasme stellen we dagelijks alles in het werk om onze klanten naar volle tevredenheid te voorzien van een passend advies en onze vloeren af te werken tot in het kleinste detail. Ons team beschouwen wij als het hart van ons bedrijf. Want aan hun inzet en betrokkenheid danken wij ons succes. Onze deskundige adviseurs en vakkundige parketleggers werken iedere dag nauw samen om voor u het beste resultaat te realiseren.