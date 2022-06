MG Interieurarchitectuur BNI is een klein bureau met 20 jaar ervaring op het gebied van interieurarchitectuur, architectuur en corporate identity.

Het bureau heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de zorgmarkt wat zich uitstrekt van verpleeg- tot psychiatrische zorg voor zowel jongeren als ouderen.

MG interieurarchitectuur BNI bekijkt elke opgave als een uniek vraagstuk en geeft antwoord door middel van creatieve oplossingen die op maat zijn gesneden voor de opdrachtgever.