Atelier Blik is een architectenbureau gevestigd in Arnhem, opgericht in 2008 door Marije Weijers, architecte. Het is een bureau met passie voor vormgeving en vooral passie voor architectuur! Samen (opdrachtgever en architect) maken we een ontwerp wat past bij uw wensen, bij het huis en of kantoor en welke voldoet aan de huidige regelgeving. Atelier Blik werkt transparant en laat alles stapsgewijs zien zodat u meedoet en denkt in het ontwerpproces.



Werkwijze

We zijn gespecialiseerd in de woningbouw, zowel nieuwbouw als verbouw. De projecten variëren van: nieuwbouw van een yogacentrum, volledig verbouwen van een oude (bakkers)boerderij maar ook het herbestemmen van het monument De Gruijter in Arnhem naar diverse appartementen. We verzorgen het hele traject van ontwerp tot oplevering: capaciteitsstudie, ontwerp, bouwtekeningen, bouwaanvraag, calculatie, aannemers selectie en bouwbegeleiding. Tijdens de ontwerpfase presenteren we meerdere ontwerpen. Gepresenteerd middels virtual reality (VR-bril) en een ontwerpboek met 3D impressies, plattegronden en referentiebeelden. We nemen u maximaal mee in de mogelijkheden en sfeer van de ontwerpen. Vervolgens bekijken we samen wat het beste past bij uw wensen en budget en maken zo de ideale mix. De ontwerpen van Atelier Blik eindigen niet bij een mooie gevel. Interieur is een net zo belangrijk onderdeel van het ontwerp. Beide disciplines hangen bij ons dan ook nauw samen. Wij worden blij van mooie lichte ruimtes, goede verhoudingen en mooie materialen. We zijn een bureau met passie voor vormgeven! Geen medewerkers maar samenwerkers Atelier Blik is van mening dat je het werk moet doen waar je echt met passie aan kan werken, dingen waardoor je de tijd vergeet en daardoor goed werk levert. Als architect ligt mijn passie uiteraard in het vormgeven van ruimten en gebouwen. Atelier Blik werkt samen met een vast team van ZZP'ers zodat we goed op elkaar ingespeeld zijn. Ieder persoon is gepassioneerd op zijn vakgebied en haalt hier het maximale uit. Zo kunnen we samen complexe opgaven oppakken en het proces van het begin tot het einde doorlopen en tot in detail uitwerken. Van ontwerp tot oplevering!

Wat kan Blik voor u betekenen?

Atelier Blik is voor iedereen die iets wil nieuwbouwen of verbouwen. Voorbeelden: nieuwbouw woning, aanbouw aan woning, herbestemming pand, interieur advies kantoor, een praktijkruimte aan huis, interne verbouwing, renovatie, restauratie etc. Wilt u extra informatie, of wilt u een afspraak maken neem dan zeker contact met mij op!

Portfolio

Bekijk ook onze website om meer van onze gerealiseerde projecten te zien: www.AtelierBlik.nl