Deltareference heeft recent zijn eerste crowd-funding campagne op Indiegogo gelanceerd: FlipCrown

FlipCrown is een innovatief fietsonderdeel waarmee je in een handomdraai je stuur evenwijdig met je voorwiel flipt. Zo wordt je fiets heel dun en kan je hem gemakkelijker stallen of uit de wirwar van het fietsenrek halen.

Met de bijgeleverde inbussleutel zet je je stuur los, een simpele flip van 90°, je zet alles weer vast en met een zwaai over het zadel ben je al weg. Geen gepruts om je stuur op de juiste hoogte te zetten of het perfect ge-aligneerd te krijgen. Met FlipCrown staat je stuur altijd juist. Meer info op http://igg.me/at/flipcrown.