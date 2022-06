Margry-Arts Architecten BNA is een middelgroot architectenbureau met 8 medewerkers gevestigd in Valkenswaard. Het bureau ontwerpt en realiseert zeer uiteenlopende projecten. De ervaring strekt zich uit van woningbouw tot complexe projecten met de functie kantoor, industrie en onderwijs.

Qua stijl is het bureau breed georiënteerd; van modern tot klassiek, van groot tot klein en van particulier tot industrieel. Iedere opdracht is een nieuwe uitdaging die vraagt om een aanpak op maat. Kwaliteit in ontwerp en uitvoering staan voorop.