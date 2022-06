Colofon

Oude Wesselink Tuinmeubelen in Enter staat erom bekent hoge kwaliteit tuinmeubelen te leveren tegen scherpe prijzen, wij bieden u een ruim assortiment tuinmeubelen.Bij ons vindt u alle bekende merken tuinmeubelen zoals Hartman, Garden Impressions, en ook een ruime collectie van ons eigen merk.Ook voor granieten tafels kunt u bij ons terecht in diverse kleuren en afmetingen, het vervoer en plaatsing van deze tafels verzorgen wij ook voor u.Een ruime collectie en altijd scherp geprijsd! Door onze eigen bezorg service kunnen wij snel en flexibel op afspraak bij u thuis bezorgen.Wij leveren tuinmeubelen in de regio Twente maar ook ver daar buiten. Wij leveren regelmatig in de regio Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland en Brabant.Ook leveren wij regelmatig in Duitsland.