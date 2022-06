Een taatsdeur, ook wel pivotdeur genoemd, is een kozijnloze deur die om een denkbeeldige as draait.

Voorheen was een taatsdeur enkel te plaatsen door een voorziening in de vloer. Dankzij het innovatieve FritsJurgens pivotdeurscharnier is dat nu verleden tijd en kunnen taatsdeuren eenvoudig in zowel nieuwe als bestaande situaties toegepast worden.Het FritsJurgens pivotdeurscharnier maakt een kozijnloze deur mogelijk en zorgt voor een zuiver en strak muurbeeld. Kozijnen, aftimmerlatten, deurkrukken, dagschoten, sluitplaten en aanslagen zijn niet nodig door de kozijnloze deuren. Daardoor ontstaat zowel in geopende als gesloten positie een minimalistisch architectonisch beeld met weinig storende lijnen. Het mechaniek van FritsJurgens staat bovendien grote en zware deuren toe met een vrije draairichting, zodat de ontwerpvrijheid voor de architect wordt vergroot.