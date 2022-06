In mijn studio voegen mijn creatieve en praktische kant zich samen en creëren ze zo onderscheidende ontwerpen. Een achtergrond in de houtbewerking en een opleiding Meubeldesign vertalen zich in meubels met een heldere vormentaal, zonder franjes, en in eigenzinnige kleuren. Creativiteit zit in mijn DNA en ik word op onvoorspelbare momenten geïnspireerd door ongebruikelijke elementen en situaties. Met oog voor kwaliteit wordt elk detail met grote passie uitgewerkt en dat maakt mijn ontwerpen vaak een verlengstuk van mijn persoonlijkheid. Ik werk graag met materialen zoals hout en metaal en zoek iedere keer weer naar nieuwe mogelijkheden en eigenschappen van het materiaal. Dit zorgt ervoor dat mijn ontwerpen een eigen karakter en herkenbare stijl hebben die ieder op hun eigen manier een plek in nemen in uw interieur. Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem contact met me op!