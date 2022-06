Rietdekkersbedrijf De Rietdekkerij is door haar jarenlange ervaring als rietdekker gespecialiseerd in het op deskundige wijze leggen van een rieten dak. Wij kunnen voor u op elk type dak tegen een scherpe prijs een rieten kap leggen. Of u nu woont in een boerderij of een nieuwbouwwoning: de rietdekkers van De Rietdekkerij helpen u graag aan een prachtig rieten dak. De Rietdekkerij is een klein en professioneel bedrijf, waarvoor rietdekken geen enkel geheim meer kent. Wij leveren maatwerk en garanderen dat u na het rietdekken nog jaren kunt genieten van uw rieten dak.