Tuinontwerpbureau Geels staat voor een persoonlijke en sfeervolle tuin, waarin geleefd, gespeeld, gedronken en gegeten wordt. Een tuin moet prettig en harmonieus aanvoelen, je moet je er thuis voelen. Een fijne plek zijn om te genieten van de prachtige natuur.

In mijn ontwerpen kijk ik naar de samenspel van de natuur, architectuur en jullie wensen. Mijn uitdaging is de zoektocht naar een optimale ruimtelijke indeling waarin jullie persoonlijke sfeer wordt geïntegreerd. Zonder poeha, maar ook gewoon lekker praktisch. Samen doorlopen we het hele ontwerpproces, het moet jullie tuin worden.

Ik ontwerp uitsluitend in 3D en ga net zolang door tot het ontwerp perfect aansluit op jullie wensen. Door mijn ontwerpen in 3D kun je heel goed zien wat verschillende materialen doen voor de sfeer. Op deze manier kun je vol zelfvertrouwen de juiste keuze maken.