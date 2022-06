Je aanrechtblad schoonmaken is heel erg belangrijk. Wij hebben een stappenplan voor je!

Wist je dat je keuken één van de plekken is in huis met de meeste bacteriën? Vocht en warmte zijn daar de belangrijkste oorzaak van. In diverse onderzoeken werden allerlei schadelijke bacteriën aangetroffen in keukens.

