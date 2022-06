Marijn van Berge Henegouwen komt uit de regio van Utrecht in Nederland. Dit is waar ze startte met de eerste fase van haar opleiding. Daar, op het Grafisch Lyceum Utrecht, legde zij de nadruk op de grafische vormgeving aspect van producten. Na het afronden van haar studie in Utrecht besloot ze om te zoeken naar een nieuwe uitdaging. Dit leidde haar pad naar de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht met een iets ander vakgebied: product design.

De eerdere studie in grafisch vormgeving nu gecombineerd met de nieuwe kennis in product design hebben geresulteerd in een aantal zeer originele werken. Ze combineert klassieke methoden met een moderne setting. De authentiekheid voldoet aan de 21e eeuw. U kunt zien op ieder aspect van haar werk dat ze meerdere methoden en voorkennis gebruikt, waardoor het verfrissend is om te zien.

Naast de uitgebreide onderzoeken, die de basis hebben gelegd voor een prettige plaats voor Marijn, is ze ook bekend met de integratie van de verschillende culturele aspecten, die ze tijdens haar reizen is tegengekomen. Het is het cumulatieve effect van deze factoren die hun eigen unieke resultaat in haar werk hebben. Een breed scala van ideeën, methoden en invalshoeken gecombineerd op een originele manier is de beste manier om haar werk te beschrijven.