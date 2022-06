De tuinen van Meeuwis de Vries worden met grote zorg en precisie ontworpen en aangelegd. Wij ontwerpen met een groen hart, een passie voor tuinen en vinden het belangrijk dat er een aangename, leefbare buitenruimte ontstaat waarin u kunt genieten. Samen met u maken we een op uw situatie toegesneden tuinontwerp passend bij de woning en de omgeving. De aanleg wordt verzorgd door onze vakkundige hoveniers, kwaliteit is daarbij hetgeen waar het om draait. Onze 50 jaar aan ervaring in de aanleg van tuinen en terreinen in alle soorten en maten zorgt ervoor dat alle benodigde kennis aanwezig is.