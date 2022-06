Areal architecten is opgericht in 2006 door drie ingenieur-architecten. Thomas Cols, Chris Eeraerts en Barbara Morisse zijn samen afgestudeerd aan de KULeuven in 2001. Na een gezamelijk thesis-project in Coimbra, Portugal onder leiding van Professor Architect Gonçalo Byrne, hebben de drie partners ervaring opgedaan in verschillende kwalitatieve kantoren in binnen- en buitenland, actief op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.