BUITENKEUKEN VAN WWOO

WWOO is de buitenkeuken, spa of erfafscheiding van de Nederlandse ontwerper Piet-Jan van den Kommer. Een trendy en toch tijdloze buitenkeuken die je geheel naar eigen smaak, wens en budget samenstelt. Met een hoge achterwand of juist wat lager, lichtgrijs of antraciet. Je kunt hem uitbreiden naar eigen wens, bijvoorbeeld met de Big Green Egg, een RVS wasbak, een geïntegreerde stalen haard of Zuid-Afrikaanse braai, ruige houten opbergkistjes of met olijfhouten snijplanken. Een aantal producten en accessoires is exclusief ontworpen voor de WWOO buitenkeukens en dus ook alleen via wwoo.nl verkrijgbaar. WWOO timmert internationaal stevig aan de weg en heeft o.a. dealer- en agentschappen in Duitsland, Israël, Engeland, Italië, Frankrijk, Spanje, België, Finland, Estland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië. Zie onze verkoop locaties voor een overzicht!