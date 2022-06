A&A Glashandel is een jong, dynamisch bedrijf met een no-nonsense beleid. Sinds de oprichting in 1953 hebben wij ons gericht op het leveren en monteren van glas. In de geruime tijd dat wij bestaan hebben we echter niet stil gezeten. Zo houden wij alert de nieuwste glastrends in de gaten opdat wij onze klanten goed op de hoogte kunnen houden van alle mogelijkheden. Wij zien in elke klus een uitdaging, maakt niet uit hoe groot of hoe klein. Ook bent u bij ons zeker van een eerlijk advies en wij zoeken naar de beste en de voor u meest voordelige oplossing. Service en eerlijkheid staat bij ons op nummer 1!

A&A is in 1953 opgericht en heeft lang haar vestiging gehad op de Witte de Withstraat in het centrum van Amsterdam. Als glashandel leveren we al lang niet meer alleen in de stad waar het ooit begon: onze opdrachtgevers zitten tussen Maastricht en Groningen in. Als glashandel in de binnenstad van Amsterdam werd het ook steeds lastiger om de glashandel te bereiken. Daarom vindt u ons inmiddels op het moderne businesspark in Lijnden: nog geen 10 minuten rijden van het centrum van Amsterdam maar ook goed bereikbaar als we naar Haarlem, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam of andere steden moeten!

Wij zijn aangesloten bij SVG FOSAG, een ondernemingsorganisatie voor de glasbranche. Daarnaast zijn onze producten KOMO en CE-gecertificeerd. Met het KOMO kwaliteitskeurmerk wordt aangetoond dat het product volgens de Nederlandse prestatie-eisen van de bouwregelgeving voldoet. Het CE geeft aan dat het product voldoet aan de Europese beproevingen. Het plaatsen van het glas verloopt geheel volgens de reglementen van het SKH ISO 9001. U bent dus verzekerd van een goed en duurzaam product!