Ector Hoogstad Architecten is een Rotterdams architectenbureau met meer dan 60 professionals; een inspirerende mix van ervaring en jong talent. Het bedrijf wordt geleid door Joost Ector (architect directeur) en Max Pape (zakelijk directeur). Wij geloven dat goed ontworpen gebouwen zeer waardevol zijn voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. Ze zorgen dat we ons beter voelen en beter presteren, zowel individueel als collectief. Voor ons is architectuur geluk. Onze deskundigheid ligt in het ontwerpen van werkomgevingen, onderzoeksfaciliteiten en openbare gebouwen voor overheid, onderwijs en cultuur. Transformatie wordt steeds belangrijker in onze portefeuille. Onze ontwerpoplossingen zijn eenvoudig, duurzaam en gebruiksvriendelijk. De open source werkwijze die wij hanteren, gebaseerd op gebruikersparticipatie en integraal ontwerpen, is uniek.