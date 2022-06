reitsema & partners architecten is een jong en ambitieus bureau. Het bureau werkt aan een grote verscheidenheid van projecten. De opdrachten variëren van verbouwingen, villa's, interieurs tot projecten in de utiliteitsector, openbare gebouwen en stedenbouw.

In de ontwikkeling van het ontwerp staat het zoeken naar de essentie van de opgave centraal. Hieruit ontstaan heldere en krachtige concepten die op een kritische en consistente wijze worden uitgewerkt. De dialoog met de opdrachtgever en een zorgvuldige inpassing in de omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. We streven naar gebouwen met een duidelijk eigen karakter, een bijzondere ruimtelijkheid en een zorgvuldige en duurzame afwerking.