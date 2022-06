PuurKurk focust op kurk!!

PuurKurk anno 2012 PuurKurk is een bedrijf opgericht in november 2012 en verkoopt uitsluitend producten gemaakt van kurk. Wij bieden met kurk een groen natuurproduct met unieke eigenschappen zowel qua looks als comfort.

Van huis uit “kurk” met de paplepel ingegoten te hebben gekregen en altijd opzoek geweest naar nieuwe ideeën en mogelijkheden met kurk als natuurlijk materiaal is PuurKurk anno 2012 opgericht.

Ons doel?

Kurk te ontdoen van het stoffige imago van de jaren tachtig en iedereen opnieuw kennis te laten maken met het mooie product kurk.

Welke producten heeft PuurKurk? Ons assortiment bestaat uit schoenen, mode accessoires, lifestyle producten, vloeren, wanden en maken we complete interieurprojecten met kurk. Deze producten komen grotendeels uit Portugal en eventueel andere landen rondom het middellands zeegebied. In deze gebieden heeft men door de eeuwen heen grote kennis kunnen opbouwen over het verbouwen, oogsten en verwerken van kurk wat resulteert in kurkproducten van een zeer hoge kwaliteit.