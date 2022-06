De compagnons Ad de Deugd en Annette Kempers zijn na jarenlange ervaring op hetzelfde architectenbureau en dezelfde woonwinkel opnieuw een samenwerking aangegaan in het historische pand HET LINDEHUYS te Ulvenhout. Daar tonen zij hun eigen, karakteristieke sferen en daar bevindt zich ook de onafhankelijke interieurstudio die een deskundig ontwerp en advies kan bieden.

HET LINDEHUYS interieurvormgeving is de winkel waar de exclusieve meubels, stoffering en verlichting smaakvol gecombineerd worden met bijzondere accessoires, antiek en kunst. De stijl is te omschrijven als eclectisch en authentiek. Door de unieke stukken en exposities is de winkel steeds een boeiende verrassing. De shop-in-shop met een fraaie collectie bed/badlinnen van House in Style en Arte Pura in een fris Long Island kleurpalet, maakt het aanbod compleet.

HET LINDEHUYS ontwerp & advies is de interieurstudio voor volledige interieurs, maatwerk meubilair en aanbouw/verbouw van woonhuis of bedrijfspand. De wensen van de opdrachtgever worden vertaald naar een persoonlijk ontwerp. Ook vóór de aankoop van een andere woning, bestaand of nieuwbouw, kan HET LINDEHUYS als onafhankelijk aankoopadviseur samen met de aspirant-koper bekijken of deze aan hun wensen voldoet of misschien geschikt te maken is.