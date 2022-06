ANNY& staat voor Anke, Nynke en de & staat voor de ambachtsmensen met wie we samenwerken. In de naam zit dus al verscholen dat het gaat om de samenwerking. Wij, de designers van ANNY&, zijn goed in ontwerpen. Onze ambachtsmensen zijn héél goed in het maken. Samen maken we prachtige en eigenzinnige woonaccessoires! Gebaseerd op oude ambachten, maar in een fris, nieuw jasje gestoken. Allemaal met de hand en met plezier gemaakt, zodat ze een leven (of nog langer!) mee gaan.