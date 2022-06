SLF of Studio Linda Franse is een branding en ontwerp bureau. We zetten de eindgebruiker centraal in onze ruimtelijke oplossingen voor merken.

We werken graag in totaalconcepten en ontwerpen in de breedste zin van het woord. Denk van strategie, branding en identity tot concepten, product- en interieurontwerp. We starten altijd met een strategie, die we altijd samen met onze opdrachtgevers finetunen, met als doel de eindgebruiker te verbinden aan de merken waarvoor we mogen werken. We houden ervan om functionaliteit met innovatie te combineren. We geloven dat teamwork de sleutel is en werken met verschillende strategische en creatieve professionals om ervoor te zorgen dat onze ideeën ook echt worden omgezet in effectieve merkbelevingen.