Daniela Cupello is als interior designer bekend bij zowel particulieren als bedrijven voor projecten van divers formaat. Naast het creëren van 2D en 3D ontwerpen, materiaal- en kleurvoorstellen via moodboards en voorstellen voor interieurproducten en meubels is het ook mogelijk om complete realisatie van ontwerpen voor u te verzorgen. Denk daarbij aan het aantrekken van de juiste partners voor timmer- en schilderwerkzaamheden, het aanschaffen van meubels en accessoires, levering en plaatsing van de diverse benodigde (maatwerk) woonproducten waaronder stoffering, vloer-, wand- en raambekleding, meubelen, verlichting en accessoires.