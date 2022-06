Over Vadain

Vadain is marktleider op het gebied van op maat gemaakte gordijnen in Nederland. Ons stylisten- en inkoopteam doet continue onderzoek naar wereldwijde trends en ontwikkelingen in de interieurbranche. De medewerkers in onze ateliers maken alle stoffen tot gordijnen. Vadain besteedt veel aandacht aan de kwaliteit. Elk jaar brengen we twee veelzijdige en moderne collecties uit, ingedeeld in verschillende thema’s. De gordijnen van Vadain vind je bij de betere woninginrichters in Nederland, België en Luxemburg

Totaalconcept

Onze missie is het bieden van een totaalconcept op het gebied van interieurtextiel voor de woninginrichter in de Benelux. We bieden naast de collecties ook confectie, automatisering, voorraadbeheer en fysieke distributie. Wil je meer informatie over ons? Neem dan gerust contact met ons op.