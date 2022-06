MINT ARCHITECTEN

Wij bieden hoogwaardige architectuur aan professionele opdrachtgevers. In nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers werken wij aan nieuwbouw en transformatieprojecten waarbij de eindgebruiker centraal staat. Prettige, functionele, maar vooral ook mooie gebouwen zijn het resultaat.

BETROKKEN

Ons bureau staat voor betrokkenheid. We luisteren goed naar onze opdrachtgevers en vragen kritisch door. Binnen de gestelde randvoorwaarden vertalen we de wensen in een goed doordacht ontwerp dat net een stapje verder gaat. Elk ontwerp past als een maatpak. In onze transparante processen bieden heldere beslismomenten en sterke visualisaties duidelijkheid aan de opdrachtgever. We kunnen snel schakelen en inspelen op veranderende factoren. Elk van onze teamleden werkt vanuit zijn eigen kracht aan het ontwerp. We bieden een compleet traject van ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning, prijsvorming en bouwbegeleiding. Waar nodig vullen we de expertise binnen ons team aan met kundige externe adviseurs.

DUURZAAM

Wij hechten belang aan duurzaamheid en hebben ervaring met BREEAM om dit meetbaar te maken in onze ontwerpen. We maken vanzelfsprekend gebruik van duurzame materialen en technieken, maar duurzaamheid gaat voor ons verder. Wij maken een goed doordacht ontwerp voor een gebouw waar mensen van houden en wat lang op z'n plek is in de omgeving. Een van onze specialiteiten is de transformatie van bestaande gebouwen, waarbij het unieke karakter van de plek wordt gerespecteerd en wordt uitgebreid naar moderne maatstaven. We voelen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: we bepalen met onze ontwerpen immers in hoge mate de openbare ruimte en de dagelijkse omgeving van de eindgebruiker.