Groenpartners zijn creatieve ontwerpers en ambachtelijke hoveniers met een passie voor groen en geschiedenis. Wij werken van tekentafel tot en met de realisatie en onderhoud aan uw groenprojecten. Tientallen jaren ervaring, vakkennis en inspiratie brengen wij mee in ons werk. Groenpartners is 1 van de slechts 10 hoveniers in Nederland die het predikaat Tophovenier mogen voeren. Wij zijn gespecialiseerd in erfgoed, lid van de Vakgroep Groenerfgoed en behoren tot de selecte groep bedrijven die zich verenigingen in de Vakgroep van Erfgoedhoveniers.