Wat is Rupert & Rupert?

Britt van Donselaar-Rupert: “Rupert & Rupert is een familiebedrijf, met een eigen label in het luxe segment. We zijn servicegericht en door maatwerk aan te bieden zijn we flexibel in het vinden van oplossingen.”

Welke stijl is typerend voor de collectie?

“Je kunt onze stijl omschrijven als luxury living met een feel good factor.

Wij bieden een totaalconcept, dat op geraffineerde wijze is samengesteld. We combineren comfort met hedendaags design. Onze collectie bestaat uit banken, fauteuils, tafels, stoelen en decoratieve objecten. Een groot deel is made in Italy en je ziet dat er liefde, traditie en handwerk inzit. Bovendien is er een mooie prijsopbouw in onze collectie. Casual, timeless, contemporary en luxury living zijn de 4 thema’s.”

Waar haalt u uw inspiratie vandaan?

“Onze inspiratie halen we uit reizen, hotels en internationale beurzen, maar ook uit modebladen en de alledaagse dingen om ons heen.”

Hoe ziet u de toekomst van het interieur?

“Eigenheid en kwaliteit zullen in alle opzichten overwinnen.”

Hoe werkt u samen met architecten en stylisten?

“Wij denken altijd met de klant mee. We zijn servicegericht, helder en gastvrij.”

Waarom hebt u ervoor gekozen om op ETC Expo te exposeren?

“ETC Expo is een prachtig tradecentre met een aanbod van hoog niveau. Daarnaast geloven wij in samenwerkingen, zowel met onze klanten, de interieur professionals, als met onze collega’s. ETC Expo is centraal gelegen en het is goed om hier de krachten te bundelen. Mensen kunnen zich hier, onder begeleiding van hun interieur adviseur, goed oriënteren en laten inspireren.