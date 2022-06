DWB2C INTERIEURARCHITECTUUR

Ingrid Verboom (1973) interieur architect. In 1996 afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht richting Architectonische vormgeving.

„Geen opdracht is hetzelfde”

Voor mij is het erg belangrijk de opdrachtgever goed te leren kennen en zijn of haar wensen duidelijk te krijgen. Kleine gebreken, indelingen die niet stroken met de werk/leefwijze of het ontbreken van sfeer zijn vaak moeilijk te verwoorden maar erg belangrijk voor het maken van een goed ontwerp. Ik probeert helder te krijgen waar de wensen vandaan komen en wat de onderliggende gedachten hiervan zijn.

Van schetsontwerp tot bouwaanvraag en projectbegeleiding, van verlichtingsplan en styling tot bijvoorbeeld het leveren van gordijnen, het hele traject kan DWB2C met de opdrachtgever doorlopen. DWB2C kan natuurlijk ook een gedeelte hiervan onder haar hoede nemen of desgewenst samenwerken met een architect.

Of het nu om een woonhuis gaat, een gedeelte hiervan, een kantoor of een winkel, de diversiteit aan opdrachten houd mij als vormgever scherp om steeds weer met een frisse kijk en een kritische blik een opdracht in te gaan.