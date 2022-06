Streven naar de som der delen

Architectuur Studio Wezenberg is gespecialiseerd in het ontwerpen van moderne leef- en werkruimtes die bijdragen aan het welzijn van de gebruiker. Een behoorlijk streven, dat we waarmaken door het gebruik van drie kernelementen. Ruimte, omdat het bijdraagt aan comfort. Licht, omdat het warmte en gelukzaligheid brengt. Minimalisme, omdat het zorgt voor rust.

U herkent onze werken aan de strakke lijnen, zuivere materialen en functionele toepassingen. Ruimtelijkheid doen we ontstaan door het toepassen van organische overgangen, van de ene naar de andere plek, waardoor bijvoorbeeld deuren overbodig zijn. We kunnen écht genieten van vergezichten in een bouwwerk. Dat maakt ons ambitieus in ons streven naar een fraai perspectivisch beeld vanuit élk standpunt.

Er wordt weleens gevraagd wat we het belangrijkst vinden: functionaliteit of vorm. Ze staan wat ons betreft op gelijke hoogte. Maar als functionaliteit en vorm samenkomen, dan zorgen ze voor een synergetisch effect en is het resultaat subliem. Dat is waar we naar streven. De som der delen.

Onze werkwijze

Alles wat we ontwerpen is een weerspiegeling van de bewoners of gebruikers. Aan de basis hiervan staat een goed gesprek. Een gesprek over de ideeën die leven, de wensen die bestaan en de visie op wonen of werken. Alles, willen we weten, omdat het ons inzicht geeft. Vervolgens kunt u van ons uitdaging en richting verwachten. We dagen uit met onze zienswijze. En we geven richting door verbindingen te leggen en losse ideeën vaste vorm te geven. Samen bespreken we alle details, en wij waken voor het grote geheel. Zorgen dat alles klopt, want daar hebt u ons voor. Zo komen we tot resultaat.