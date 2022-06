DBD ontwerpt en realiseert een interieur op maat. Daarbij gaat het om de vaste meubels in huis zoals: keukens, kledingskasten, boekenkasten, badkamermeubels etc. Het kan ook zijn dat wij een winkel-, kantoor- of horecaruimte ontwerpen en leveren.

De stijl die wij hanteren is geheel afhankelijk van het type pand, de omgeving en uiteraard uw wensen en ideeën. Het grote voordeel van maatwerk is dat de ruimte altijd optimaal benut wordt en dat praktisch alle wensen uitvoerbaar zijn. Desgewenst kunnen wij ook zorg dragen voor allerlei aanverwante zaken zoals: stukadoor-, leiding-, schilder- en tegelwerk. Ook hiervoor geldt dat wij uitsluitend met vaklieden werken waarmee wij al vele jaren ervaring hebben.