René van der Leest en Sigrid van Kleef vormen samen het in 2003 gestarte Studio Ruim. Het kleinschalige en creatieve bureau is gespecialiseerd in het opknappen van oude en monumentale panden. “We zijn altijd op zoek naar bijzondere plekken, plekken met een verhaal. Het gebouw zelf is voor ons evenzeer een inspiratiebron als de wensen en dromen van de klanten”, aldus het creatieve duo, dat onlangs met succes de opleiding Restauratietechnieken afrondde. Elk project en elke opdrachtgever krijgen van Sigrid en René de persoonlijke aandacht die ze verdienen. De toegewijde ontwerpers begeleiden dan ook elk project zelf van het begin tot het einde.





“Elk project is voor ons als een nieuw schilderij. We beginnen met een leeg doek en maken een ontwerp op maat dat uniek is voor elke klant. We werken veelal met eerlijke materialen, zoals hout, staal, glas en steen, omdat we de ervaring hebben dat die materialen echt passen bij de natuur en sfeer van een monumentaal pand.” Studio Ruim besteedt ook veel aandacht aan het lichtontwerp, omdat zowel daglicht als kunstlicht de sterke eigenschappen van de architectuur moeten benadrukken. “Een goed lichtplan belicht letterlijk de ziel van een gebouw en laat het stralen. Met ons moderne ontwerp creëren we een synergie tussen de nieuwe en de oude kenmerken van het gebouw, waardoor het duurzaam is voor de toekomst en tegelijkertijd de geschiedenis respecteert. Als mensen denken dat het pand zijn originele staat heeft behouden, vinden wij dat een groot compliment.”