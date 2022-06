GALERIE OODE wordt gecureerd door Marleen Kurvers van DUTCH DESIGN YEAR en is de eerste galerie in Nederland die verweesde kunst en dutch design exposeert en verkoopt. Verweesde kunst is kunst die in depots beland om vergeten te worden vanwege het sluiten van musea. Hiervoor werkt OODE samen met Stichting Onterfd Goed. De galerie wilt een het publiek bewust maken van oud en jong Nederlands erfgoed en de gevolgen van inkortingen op de culturele sector. De kunstitems worden op een bijzondere manier gecombineerd met het werk van de jonge Nederlandse productontwerpers. OODE is sinds haar korte bestaan al aangewezen door Vogue Living als een van de beste gecureerde galeries van de wereld.